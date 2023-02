Prefeitura de Teresina oficializa mudanças na Saad Leste e Secretaria de Governo

O Prefeito de Teresina oficializou no diário oficial da última terça (07) mudanças na Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Leste e na Secretaria de Governo. Para a Saad Leste Dr. Pessoa exonerou James Guerra e nomeou o suplente de vereador Gustavo Gaioso (Solidariedade). Já na Secretaria de Governo, como o Portal O Dia havia antecipado, sai o advogado André Lopes e entra Glaydston Saldanha.



As alterações fazem parte da minirreforma administrativa implementada por Dr. Pessoa na gestão. Além das duas mudanças o deputado estadual Jeová Alencar (Republicanos) assumirá a Saad Sul e nos bastidores se especula a ida de James Guerra para a Strans. A articulação abre vaga para o suplente do Republicanos, Pastor Gessivaldo Isaías, na Assembleia. A medida acontece após a relação de Jeová com o Palácio da Cidade ficar estremecida e o rompimento ser dado como certo.

Gustavo Gaioso, novo superintendente Saad Leste FOTO: CMT/ Divulgação

Genro do Prefeito, André Lopes pediu exoneração da Secretaria de Governo na última segunda. Responsável pela articulação política entre o Palácio da Cidade e a Câmara, o advogado, funcionário de carreira do Banco do Brasil, enfrentou dificuldades pela falta de trânsito político junto aos parlamentares. Em seu lugar, Glaydston Saldanha assumiu de forma provisória.





