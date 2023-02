Prefeitura divulga balanço de 2022 na Câmara e projeta investimentos de R$ 1 bi para 2023

Em audiência pública realizada na manhã desta terça-feira (28), na Câmara Municipal de Teresina (CMT), a Prefeitura de Teresina apresentou o Relatório Preliminar de Gestão 2022, com a prestação de contas e ações desenvolvidas pela gestão até o mês de outubro de 2022. A previsão é de que, em 60 dias, o relatório completo seja divulgado pela PMT.



Dentre as obras destacadas estão a Galeria da zona Leste; a Casa da Mulher Brasileira; o projeto de Urbanização da Vila da Paz; a Ponte Universidade Federal do Piauí; e a Reforma do Mercado do Peixe. O relatório foi apresentado pelo secretário executivo de planejamento estratégico e gestão, Jivago Gonçalves.

Foto: Divulgação/PMT

“Fizemos uma apresentação técnica das iniciativas que a Teresina fez no ano passado. Dizemos que é parcial, pois não concluímos os meses de novembro e dezembro, diante dos trâmites internos. Até o início de abril, traremos o livro completo com a prestação total. Dessa forma, cumprimos os prazos de lei estabelecidos pelo Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, conforme determinação do prefeito Dr. Pessoa”, afirmou.

O secretário de Planejamento, João Henrique Sousa, explicou que a apresentação do relatório é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e deve ser entregue na sua versão final em até 60 dias. “O material que nós fizemos a entrega hoje à Câmara, tradicionalmente, é uma apresentação preliminar, porque ela não está ainda com os meses de novembro e dezembro. Então, até o início de abril, nós estaremos trazendo a prestação de conta definitiva. Mas o atual Relatório já representa 90% do todo”, complementou o secretário de Planejamento, João Henrique Sousa.

Além das ações desenvolvidas ao longo do ano passado, o secretário revelou que a Prefeitura espera investir até R$ 1 bilhão em obras neste ano, incluindo empréstimos já contratados e que ainda serão adquiridos no decorrer de 2023. Entre elas, a obra da galeria do bairro São Pedro, na zona Sul de Teresina, que está orçada em cerca de R$ 100 milhões e deve ser desenvolvida em três etapas.

“A Prefeitura investirá algo em torno de R$ 800 milhões, quem sabe chegar a R$ 1 bilhão contratado. Com o Banco do Brasil, a Câmara já aprovou um empréstimo de R$ 500 milhões, estamos trabalhando com o pessoal do BRB e há uma disponibilidade de R$ 240 milhões, já aprovado pela Câmara, e estamos trabalhando fortemente com o Banco do Estado da França, onde esperamos que, em maio, tenhamos concluído uma operação de algo em torno de R$ 200 milhões”, finalizou.