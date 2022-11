Prefeitura reúne vereadores para tentar consenso e evitar derrota em vetos ao orçamento

Representantes da Prefeitura de Teresina se reuniram no final da manhã desta segunda (29) com vereadores da capital para discutirem a proposta de lei orçamentária aprovada no último dia 16 de novembro. O texto remanejou recursos de diversas áreas e foi analisado como uma derrota pelo palácio da cidade.



Ao todo 22 vereadores participaram da reunião que não contou com a presença do Prefeito, Dr. Pessoa teria passado mal na manhã de hoje e foi encaminhado para atendimento médico. O vice-prefeito Robert Rios e o Secretário de Planejamento, João Henrique Sousa, representaram o executivo.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

O futuro presidente da Câmara, Enzo Samuel, demonstrou desconhecimento da reunião e revelou que os vereadores esperam discutir a Lei orçamentária com a Prefeitura. “Estou sabendo do tema através da imprensa e vamos escutar. O orçamento foi encaminhado pela Prefeitura, votado, agora a Prefeitura deve fazer a sua análise e tomar a sua decisão. Se for mudado ele voltará para a Câmara para os vereadores analisarem. Aquela casa é uma casa do debate, a decisão será de cada vereador. Realizamos as alterações em pontos importantes, como o Transporte e regiões de Teresina. Vamos discutir e analisar da melhor forma possível”, disse.

Liberação de secretarias não é compra de voto

A liberação de cargos, vista como uma estratégia para que a Câmara não derrube os vetos de Dr. Pessoa ao orçamento, começou com os vereadores Neto do Angelim e Valdemir Virgino. Ambos indicaram o novo secretário da juventude, nomeado na última semana.

Questionado se a indicação seria uma “compra de voto”, Valdemir negou. “Eu indiquei o subsecretário, isso é natural que ocorra. Sou da base desde o início do mandato de Dr. Pessoa, vamos continuar fazendo um trabalho e aquilo que for bom para a cidade vamos fazer para melhorar a cidade de Teresina. Todo mundo está dialogando e a maioria da base irá decidir”, finalizou o vereador.

