PSD se aproxima de Enzo Samuel, que pode disputar a Prefeitura pela sigla

O deputado estadual Georgiano Neto (MDB) se reuniu na última terça (10) com o Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel (PDT). A visita de Georgiano ao legislativo teve forte caráter político. O parlamentar busca uma aproximação de Enzo para tentar fortalecer a chapa proporcional do PSD em 2024, até mesmo a candidatura do Presidente da Câmara ao Palácio da Cidade não está descartada pela legenda.



Como o Portal O Dia informou recentemente, o PSD pressiona Dr. Pessoa para retomar cargos perdidos em Teresina. A legenda indicou dois cargos de primeiro escalão no início de 2021: a Secretaria Municipal de Esportes, que era ocupada pelo suplente Eduardo Draga Alana, e a Ouvidoria Geral de Teresina, que era indicada pelo vereador Ismael Silva, porém os dois cargos foram substituídos deixando o partido sem espaço no governo.

Até o momento, apenas os vereadores Vinício Ferreira, que também participou da reunião, e Ismael Silva fariam a composição da chapa proporcional do PSD. Nas próximas semanas um novo encontro entre os políticos deverá oficializar o convite a Enzo Samuel.

FOTO: Ascom Enzo Samuel

