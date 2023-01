PT e MDB entram em acordo, Franzé Silva e Severo Eulálio comandarão o legislativo até 2027

Deputados do Partido dos Trabalhadores e do MDB confirmaram acordo para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí após reunião das duas bancadas na noite da última segunda. A decisão foi ratificada em encontro com o Governador Rafael Fonteles no Palácio de Karnak.



FOTOS: Divulgação redes sociais

Pelo acordo ambos os partidos participarão das mesas diretoras nos dois biênios, com Franzé Silva (PT) comandando até o fim de 2024 e Severo Eulálio dirigindo o parlamento estadual entre 2025 e 2026. O impasse foi solucionado após a atuação do Ministro Wellington Dias, que se reuniu com deputados no final de semana e de Rafael Fonteles que intermediou o diálogo para apaziguar a situação. O PT pleiteava o comando da Assembleia pelos quatro anos.





Além do presidente da Assembleia para os dois biênios os deputados confirmaram também que o PT assumirá a vice-presidência na gestão de Severo Eulálio, afastando a possibilidade de uma retaliação do MDB pela exclusão da legenda da cúpula da mesa diretora no primeiro biênio.

Veja como ficará a mesa diretora nos dois biênios:

Primeiro biênio

Franzé Silva (PT) – Presidente

Evaldo Gomes (SD) – 1° vice-presidente

Georgiano Neto (MDB) – 2° vice presidente

Gil Carlos (PT) – 3° vice presidente

Bárbara do Firmino – 4° vice presidente

Marden Menezes – 1° secretário

Dr. Hélio (MDB) – 2° secretário

Dr. Tales (PP) – 3° secretário

Hélio Isaías (PT) – 4° secretário

Segundo biênio

Severo Eulálio (MDB) – Presidente

Francisco Limma (PT) – 1° vice-presidente

Dr. Vinícius (PT) – 2° vice-presidente

Ana Paula (MDB) – 3° vice-presidente

Gustavo Neiva (PP) – 4° vice-presidente

Wilson Brandão (PP) – 1° secretário

Evaldo Gomes (SD) – 2° secretário

Aldo Gil (PP) – 3° secretário

Felipe Sampaio (MDB) – 4° secretário

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no