Wellington se reúne com deputados e busca consenso para a eleição na Assembleia

O Ministro Wellington Dias se reuniu com deputados estaduais da base aliada de Rafael Fonteles em busca de uma solução para o impasse envolvendo a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. Na conversa, que contou com a presença de dez deputados estaduais do PT e do MDB, Wellington se comprometeu a trabalhar pelo equilíbrio da base e pelo cumprimento do acordo feito com Severo Eulálio. O próprio Severo também participou da reunião.



Como o Portal O dia informou, uma ala do PT, comandada pelos novos petistas que se filiaram ao partido no ano passado, defendem que a legenda comande a Assembleia por quatro anos, não somente pelos dois acordados com Rafael Fonteles. O grupo tem a frente os deputados Nerinho e Flávio Nogueira Jr. Já uma outra ala da legenda defenda que o acordo seja cumprido. Para que o impasse seja resolvido o MDB cobra a eleição dos próximos dois presidentes, Franzé e Severo Eulálio, na abertura dos trabalhos legislativos da próxima quarta.

FOTO: Reprodução Redes Sociais

Dos doze deputados do Partido dos Trabalhadores apenas cinco participaram do encontro, Hélio Rodrigues, Rubens Vieira, Dr. Vinícius, Francisco Limma e Gil Carlos. Dos deputados que defendem o rompimento do acordo com o MDB nenhum compareceu a reunião.

De acordo com informações de bastidores uma nova reunião deverá ocorrer com o próprio Rafael Fonteles no início da semana para tentar solucionar o impasse. Caso o PT não cumpra o acordo o MDB promete se afastar legislativamente da bancada petista, porém os parlamentares mdbistas não cogitam um rompimento com o executivo.

