Rafael anuncia novos nomes para Comunicação e Procuradoria-Geral do Estado

O Governador eleito Rafael Fonteles anunciou, neste sábado (05), que Mussoline Guedes será o coordenador de Comunicação no novo governo. O procurador do Estado e mestre em Direito, Francisco Gomes Pierot Júnior, também foi anunciado pelo governador para ser procurador-geral do Estado do Piauí.

Foto: Reprodução Mussoline é jornalista e escritor. Formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 1992, ele foi o responsável pela comunicação do Comitê Nacional de Secretários de Estado da Fazenda, o Comsefaz, que era presidido por Rafael Fonteles. Mussoline também já foi editor-chefe do Jornal O Dia. Já Francisco Gomes Pierot Júnior é bacharel em direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), especialista em Direito Civil e Processo Civil. O governador eleito fez o anúncio dos dois novos nomes pelas redes sociais. Além de Francisco Gomes Pierot Júnior e Mussoline Guedes, Rafael Fonteles já havia anunciado oito nomes para o secretariado. Confira os novos secretários anunciados até o momento: Secretaria de Segurança Pública do Estado: Chico Lucas Secretaria de Estado do Planejamento: Washington Bonfim Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos: Regina Sousa Secretaria de Estado da Educação: Washington Bandeira Agência de Tecnologia da Informação: Ellen Gera Secretaria de Estado da Saúde: Antônio Luís Secretaria de Estado da Fazenda: Emílio Júnior Secretaria de Governo do Estado: Marcelo Nunes Nolleto

