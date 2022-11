Rafael Fonteles anuncia Marcelo Nolleto como novo secretário de Governo

O governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), anunciou, na noite desta sexta-feira (04), mais um nome que irá compor o secretariado a partir do próximo ano. Desta vez, o escolhido é Marcelo Nunes Nolleto, que deverá assumir o comando da Secretaria de Governo do Estado.

"Agradeço ao Dr. Marcelo Nunes Nolleto (Servidor do TRT-PI, ex-secretário de Governança do TRT-PI), por aceitar a missão de ser Secretário de Governo do Estado do Piauí", informou Rafael Fonteles, pelas redes sociais.



Marcelo Nunes Nolleto possui graduação em Direito e é analista judiciário do TRT da 22ª Região. Nolleto atualmente é assessor na Secretaria de Estado da Fazenda e é ex-secretário de Governança do TRT-PI.

Confira os novos secretários anunciados até o momento:

Secretaria de Segurança Pública do Estado: Chico Lucas

Secretaria de Estado do Planejamento: Washington Bonfim

Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos: Regina Sousa

Secretaria de Estado da Educação: Washington Bandeira

Agência de Tecnologia da Informação: Ellen Gera

Secretaria de Estado da Saúde: Antônio Luís

Secretaria de Estado da Fazenda: Emílio Júnior

