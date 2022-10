Rafael confirma início da transição e quer secretariado técnico “com compromisso social”

O novo Governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), eleito no primeiro turno com 57,17% dos votos , confirmou que já inicia nesta segunda o governo de transição que coordenará a mudança de gestão entre ele e a atual governadora, Regina Sousa. A equipe deverá ser formada por técnicos que atuaram com Fonteles durante a passagem pela Secretaria de Fazenda e aliados da cúpula de coordenação de campanha.



Além de analisar as contas e o quadro atual do Governo a equipe deverá atuar na articulação da Lei Orçamentária Anual de 2023, que tramita na Assembleia Legislativa do Piauí. Com uma acentuada queda na arrecadação com a alíquota unificada do ICMS dos combustíveis, a nova equipe deve enfrentar dificuldades com a estimativa de receita para o próximo ano.

Foto: Jailson Soares/ O DIA

Ainda na coletiva após a vitória, concedida na noite do último domingo, Fonteles revelou os detalhes da nova equipe. “Vamos começar a tratar isso (secretariado) na próxima semana, primeiro vamos cuidar da transição, mas a formação seguirá a cara do governador eleito. Vamos procurar montar um secretariado que tenha um perfil nosso, com competência técnica, mas que tenha compromisso político e social. Vamos juntar essas características para fazer parte da equipe”, disse o Governador.

Fonteles explicou que seu objetivo central será seguir o que está estabelecido no plano de governo, e apontou as prioridades. “A partir de amanhã já começa a transição junto com a Governadora Regina e trabalhar muito forte. A prioridade será o que está no nosso plano de governo que foi seriamente construído, com um diagnóstico do Estado, agora é seguir o que está lá, priorizando geração de emprego e renda, saúde e segurança”, revelou.

Quem ganhou do outro lado é oposição



Rafael Fonteles analisou também o cenário político e revelou como irá se relacionar com a oposição no legislativo. “A eleição acabou, vamos governar para todos e todas, quem votou no Rafael e quem não votou. Temos a responsabilidade de cuidar dos piauienses. Politicamente temos que respeitar a vontade das urnas, quem ganhou do nosso lado é situação, quem ganhou do outro lado é oposição isso é o normal da política. Mas vamos governar para todos sem deixar ninguém para trás”, concluiu.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no