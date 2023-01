Rafael Fonteles anuncia que dará expediente aos finais de semana

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), cumpriu agenda nesse final de semana no Palácio de Karnak e anunciou que dará expediente aos sábados e domingos nos três primeiros meses da gestão. Ele explicou que a medida é uma forma de otimizar as demandas do início do governo e alinhar sua gestão com o governo federal.

“Temos pressa e metas ousadas a cumprir. Queremos aproveitar a oportunidade única que o Piauí vive, que é esse alinhamento com o governo federal, com o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias; vários ministros nordestinos, e uma bancada federal forte em Brasília. Portanto, temos que trabalhar mais ainda para aproveitar essa oportunidade”, disse Fonteles.

Reunião deste domingo com equipes do governo (Foto: Divulgação / Ccom)

Nesse primeiro final de semana, o governador se reuniu com as equipes das principais secretarias do Estado e discutiu as metas para cada área. No sábado (8), ele recebeu o secretário e técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) para traçar planos para a redução das filas de cirurgias.

“Queremos implementar, focado na melhoria de processos, redimensionamento de pessoal, facilitar as habilitações do serviço do Ministério da Saúde para aumentar o atendimento nos hospitais e toda a preocupação no cumprimento das metas que estão no nosso programa de governo”, explicou.

Já neste domingo (9), Rafael Fonteles cumpriu agenda com a equipe da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Na reunião, o chefe do Executivo estabeleceu como prioridade que o Piauí alcance as primeiras colocações no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

LEIA TAMBÉM: Matrículas da rede estadual de ensino são prorrogadas até o dia 20 de janeiro

“Temos metas ousadas para a educação, apostando na escola de tempo integral, no ensino técnico, na área da TI, na agrotécnica, no ensino superior, mas uma meta específica muito importante é o primeiro lugar no Ideb. Ao buscar essa meta, melhoramos todos os indicadores do ensino básico e podemos trazer ainda mais desenvolvimento ao longo prazo para nosso estado”, declarou o gestor.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no