Rafael Fonteles anuncia Fábio Novo como líder do governo na Alepi

O governador Rafael Fonteles (PT) anunciou, na tarde desta sexta-feira (06), o deputado estadual Fábio Novo (PT) como líder do governo na Assembleia Legislativa do Piauí. O anúncio foi feito pelas redes sociais do novo governador.

Foto: Divulgação "Hoje tive o prazer de receber, no Palácio de Karnak, o deputado estadual Fábio Novo, ocasião em que o convidei para cumprir as funções de Líder do Governo na Assembleia Legislativa. Ele aceitou o convite e isso me deixa muito seguro e contente por se tratar de parlamentar experiente, aplicado e aguerrido, além de ser um amigo exemplar e companheiro do mesmo campo democrático", afirmou Fonteles. O petista já vinha sendo apontado como o principal nome para liderar a base governista de Rafael Fonteles na Alepi. Fábio Novo assume o posto a partir do dia 1⁰ de fevereiro. "Conte comigo nessa missão e obrigado pela confiança", comentou Fábio.



