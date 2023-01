Rafael Fonteles aponta infraestrutura como prioridade para o Piauí no Consórcio Nordeste

As obras de infraestrutura e do setor hídrico foram apontadas pelo governador Rafael Fonteles (PT) como as principiais demandas do Piauí durante Assembleia do Consórcio Nordeste Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste nesta sexta-feira (20), em João Pessoa, na Paraíba.

O gestor destacou que o agronegócio no Sul do Piauí necessita de estradas para o escoamento da produção, que é uma das grandes reclamações dos produtores de soja do Estado. O chefe do Executivo comentou ainda sobre os desafios do abastecimento de água na região Sudeste.

LEIA TAMBÉM: Impulsionado pela soja, Piauí dobrou exportações em 2022

“No Piauí, nós temos uma carência de obras hídricas, especialmente na região Sudeste, e também na infraestrutura que liga o Sul, que tem muito potencial para o agronegócio, com o norte do estado”, disse Rafael ao citar obras que já estão em andamento no Estado como Transnordestina, a integração da Bacia do São Francisco, além dos linhões de energia.

Foto: Divulgação / Ascom

O governador do Piauí tratou ainda sobre pautas nacionais e de interesse dos estados como a proposta de reforma tributária e ainda a implantação de novas políticas de incentivos fiscais para os estados. No encontro que reuniu os nove governadores do Nordeste, ficaram definidas as demandas que serão apresentadas na reunião dos governadores com o presidente Lula no dia 27 de janeiro, no Palácio do Planalto.

Ao final da reunião, foi redigida a “Carta de João Pessoa”, que garantem cooperação, planejamento integrado e desenvolvimento sustentável da região bem como o aprimoramento do pacto federativo

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no