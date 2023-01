Rafael Fonteles empossa secretariado, cobra metas e resultados em curto prazo

O governador Rafael Fonteles (PT) empossou seu secretariado em solenidade realizada na tarde desta quinta-feira (05), em Teresina. Ao todo, foram empossados cerca de 40 gestores que irão compor o primeiro e o segundo escalões do Governo do Estado. Na posse coletiva, o chefe do Executivo pediu empenho dos novos gestores no cumprimento das metas estabelecidas.



O secretariado de Rafael Fonteles foi escolhido em parte por critérios técnicos do governador. As principais áreas como Saúde, Educação, Segurança, Planejamento e Finanças ficaram na cota pessoal do governador. Aliados políticos, por sua vez, ficaram com o direito de indicar pastas menos estratégicas e mais políticas na administração.



Ao chegar no evento, Fonteles afirmou que os secretários têm 30 dias para formarem equipes e definirem o organograma das pastas e que as propostas apresentadas em campanha serão colocadas em prática. "Neste momento a prioridade é a formação das equipes, isso deve durar uns 30 dias para que cada Secretaria tenha um organograma, e uma equipe, cada secretário vai ter que fazer sua equipe, com a nossa anuência. E depois estabelecer metas específicas, essa reunião da próxima semana é exatamente para que todos fiquem sintonizados com as diretrizes gerais que iremos apresentar", disse o gestor, acrescentando que o combate a violência, a ampliação de escolas de tempo integral, a descentralização de serviços de média e alta complexidades e a criação de 80 mil postos de trabalho serão buscadas em um esforço diário.



Empossado na Secretaria de Educação, Washington Bandeira afirmou que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento do setor no estado, valorizando servidores e garantindo resultados positivos à população. "Nossa posse representa um grande desafio, uma grande missão criada pelo propósito de trabalhar pela aceleração dos avanços na educação do Piauí. Minha decisão de deixar a magistratura para assumir como gestor da educação foi complexa, mas serena e guiada por um propósito maior que é guiar a aceleração do modelo de ampliação de escolas de tempo integral, casado com o ensino profissional e técnico, a aprendizagem na idade certa, tudo isso em parceria com os municípios. Precisamos avançar no ensino superior com mais investimentos e voltados para as potenciais regionais do nosso estado", pontuou o novo gestor da Seduc.



Ellen Gera, tomou posse como diretor da Agência de Tecnologia da Informação. “A ATI é a casa da tecnologia no governo do Estado. Por meio dela vamos colaborar para digitalizar os serviços públicos. Trabalhar a infraestrutura tecnológica do próprio governo, a conectividade dos órgãos públicos e permitir que ela chegue cada vez mais próxima dos cidadãos, e de um outro lado modernizar os processos, os fluxos burocráticos. Tudo isso para que a tecnologia possa dar apoio à modernização e o cidadão piauiense tenha acesso aos serviços públicos de forma ágil e eficiente”, diz ele.



