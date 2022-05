Rafael Fonteles não descarta novas filiações de prefeitos aos partidos da base

O pré-candidato ao governo do Piauí pelo Partido dos Trabalhadores, Rafael Fonteles, comemorou nesta sexta-feira (06/05) a filiação ao MDB da prefeita de Luís Correia, Maninha Fontenele, e não descartou que novos prefeitos de partidos da oposição possam aderir à base governista.

“Ela não tinha obrigação nenhuma de mudar de partido, uma vez que não vai ser candidata, mas escolheu andar do lado de Lula, Wellington e Rafael. É um movimento cada vez maior e que se fortalece a cada dia”, disse Rafael ao deixar subtendido que novas filiações poderão acontecer.



A prefeita Maninha Fontenele foi eleita pelo Partido Liberal (PL) e se filiou ao MDB durante solenidade nesta sexta-feira (06/05). A gestora que é ligada ao deputado estadual Dr. Hélio explicou que deixou o PL porque não possui afinidade com as pautas que o partido passou a defender desde a filiação do presidente Jair Bolsonaro.

“Nosso grupo tem compromisso e responsabilidade com o nosso município e esse time, o time do povo, é o que mais se adequa ao nosso estilo de gestão", disse. "Estou feliz e orgulhosa em fazer parte desse projeto e levantar essa bandeira da esperança de dias melhores”.





A coordenação da campanha de Rafael Fonteles contabiliza que desde o início do ano já foram 15 lideranças políticas que integravam partidos de oposição que se filiaram ao PT, MDB e PSD.

