Rafael Fonteles nega atrito entre MDB e PT na Assembleia

O Governador Rafael Fonteles negou que exista um atrito entre o Partido dos Trabalhadores e o MDB na Assembleia Legislativa do Piauí. Nos bastidores se especula que o PT poderia não honrar o acordo feito com o MDB de que as siglas se alternariam no comando da Assembleia. Na próxima quarta (01) os deputados elegerão o próximo presidente, pelo entendimento Franzé Silva (PT) comandará a casa no biênio 2023-2024 e Severo pelo biênio 2025-2026.



A possibilidade de que apenas uma eleição ocorra é criticada pelo MDB e descumpriria o acordo intermediado por Rafael Fonteles.O deputado Francisco Limma (PT), um dos articuladores da candidatura de Franzé Silva (PT) à presidência da Assembleia Legislativa, defendeu que a Casa Legislativa realize no próximo dia 1º de fevereiro a eleição da mesa diretora para o primeiro e segundo biênio.

Fonteles minimizou a possível crise e pregou o clima de estabilidade. “Não tenho conhecimento de nenhum impasse, só tenho recebido informações de harmonia total naquela casa. A meu ver a casa está harmônica e acho que essa questão da presidência é uma questão interna do poder legislativo. O que me consta com toda a relação que eu tenho com vários parlamentares é que há a harmonia total na casa”, afirmou o governador.

A candidatura do PT para o segundo biênio no legislativo seria encabeçada pelo deputado estadual Flávio Nogueira, o político inclusive já teria comunicado a decisão ao seu grupo político. Fonteles também negou que saiba da articulação. “Não conversei ainda com o deputado Flávio Jr e não estou sabendo da eventual candidatura dele”, finalizou o gestor.









