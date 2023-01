Rafael Fonteles participa de inaugurações e solenidades em primeira agenda no interior

O governador Rafael Fonteles (PT) cumpriu durante neste final de semana sua primeira agenda administrativa no interior do Piauí. O chefe do Executivo participou de inaugurações e solenidades em alusão aos 200 anos de Independência do Piauí nos municípios de Amarante, Piripiri e Piracuruca. Ele ainda esteve presente um missa, culto e visitou obras em andamento.

AMARANTE

A agenda teve início no sábado (21). Rafael Fonteles inaugurou no Quilombo Mimbó, no município de Amarante, a reforma e ampliação da Casa de Cultura, que conta com uma Sala de Artesanato e que beneficiará 13 artesãs. A comunidade ganhou ainda um galpão para apresentação cultural.

Foto: Divulgação / Ccom

PIRIPIRI

Já neste domingo (22), acompanhado de secretários e deputados, o governador participou da inauguração do aeroporto da cidade de Piripiri. A obra executada pelo PRO Piauí, programa que foi coordenado por Rafael Fonteles, custou R$ 2,5 milhões e receberá pousos e decolagens para fortalecer as conexões com municípios e estados vizinhos.

Foto: Divulgação / Ccom



PIRACURUCA

Rafael Fonteles cumpriu agenda ainda no município de Piracuruca, onde participou de culto e missa em ação de graças ao bicentenário da adesão do Piauí à Independência do Brasil. O governador também fez a outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí para diversas personalidades. O governador anunciou um museu em homenagem aos combatentes da batalha travada na Lagoa do Jacaré, em Piracuruca. No município, Rafael visitou as obras da escola centenária Anísio Brito, que recebe investimentos do Governo do Estado.

Foto: Divulgação / Ccom



Na próxima segunda (23) e terça-feira (24) o governador seguirá com agenda no interior do Estado, dessa vez na região Sul. Ele prestigiará, em Oeiras, às atividades em comemoração aos 200 anos da Independência que contará com honras militares, aposição de corbelha de flores na estátua de Visconde da Parnaíba, no Monumento 24 de Janeiro, missa e culto em ação de graças, cerimônia de outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença e evento cultural.

