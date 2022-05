Rafael Fonteles rebate oposição e diz que base governista possui apoio de 130 prefeitos

O pré-candidato ao governo do Piauí, Rafael Fonteles (PT), rebateu o deputado estadual Júlio Arcoverde (PP), que recentemente afirmou que a oposição teria o apoio de 116 prefeitos no Piauí . A disputa por adesões de prefeitos no Piauí têm sido a tônica da pré-campanha, tanto Rafael quanto Silvio Mendes brigam pelo apoio dos gestores para fortalecer as candidaturas nas bases municipais.



De acordo com o pré- candidato a base governista teria mais da metade dos gestores ao seu lado. “A oposição tem que aprender a matemática. Nas nossas contas nós temos o amplo apoio dos prefeitos bem mais que 50% dos gestores. Trabalhamos para ter o apoio não só dos prefeitos, mas também dos vereadores, lideranças e principalmente do povo. Nós temos 130 prefeitos ou mais nos apoiando”, disse o ex-secretário.

Nesta quinta (19) o Partido dos Trabalhadores filiou mais dois prefeitos, chegando a 42 gestores. Os prefeitos Lucas Moraes, de Bom Princípio do Piauí deixam o Democracia Cristã, e Selindo Mauro, de Colônia do Piauí deixa o PL.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no