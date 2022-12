Rafael Fonteles se reúne com Regina Sousa em conclusão da transição de governo

A transição de governo no Piauí chegou ao fim nessa sexta-feira (30/12) com uma reunião entre a governadora Regina Sousa (PT) e o governador diplomado Rafael Fonteles (PT) no Palácio de Karnak. O encontro teve como pauta questões administrativas do Estado como as contas do governo que se encerra e, em clima amistoso, um tom político com Regina apresentando conselhos ao futuro governador.

“Conversamos sobre muitos assuntos de governo e outros assuntos sobre a finalização do ano em termos de contas. Esse ano tivemos algumas dificuldades por conta das eleições, além de passar para ele um feedback para driblar os obstáculos que enfrentamos enquanto governador. Desejei também boa sorte para essa nova gestão”, disse a governadora sobre a reunião.

Foto: Divulgação / Ccom

Já Rafael Fonteles, que assume o Governo do Estado no próximo domingo, 1º de janeiro, destacou que mesmo o governo sendo considerado de continuidade as equipes de transição apresentaram importante resultado para o início de sua gestão. Ele destacou ainda a continuidade de Regina no governo.

“Completando o trabalho da transição, viemos para essa conversa final antes da posse para, exatamente, finalizar esse trabalho de troca de informações entre a gestão atual e a próxima que, inclusive, a governadora fará parte, com muito orgulho, da nossa equipe na área da assistência social, que tem a ver com toda sua luta histórica”, disse.

A POSSE

A solenidade oficial da posse está marcada para ocorrer no dia 1º de janeiro, às 7h:30, na Alepi, onde Rafael Fonteles prestará juramento à Constituição Estadual do Piauí. Logo em seguida, às 8:30, ele receberá a faixa de governador das mãos da governadora Regina Sousa.

