Themístocles Filho entregará carta de renúncia no sábado (31)

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), Themístocles Filho, vai entregar a carta de renúncia do cargo no próximo sábado (31/12) para no dia seguinte ser empossado como vice-governador do Estado. Themístocles oficializou nesta quinta-feira (29/12) um documento na Mesa Diretora informando que apresentará a renúncia no último dia do ano.

Com o ofício, a Mesa Diretora marcou reunião para às 10h do sábado para receber a carta de renúncia e logo em seguida aclamar o vice-presidente, deputado Franzé Silva (PT), como novo presidente do Poder Legislativo até fevereiro de 2023, quando acontece nova eleição para o comando da Casa, que tem o próprio Franzé como favorito na disputa.

A renúncia de Themístocles Filho abre ainda uma vaga na Alepi para efetivação do suplente Ziza Carvalho (PT). A mesa diretora também marcou reunião para às 11h do sábado para a posse do parlamentar.

Última sessão

Em sua última sessão como deputado, Themístocles Filho relembrou sua trajetória política e as várias vezes que assumiu a presidência da Alepi. Ele agradeceu aos parlamentares e servidores. Por outro, lado amenizou o clima de despedida ao afirmar que só vai mudar de Casa.

“A partir de janeiro eu serei vice-governador do estado do Piauí. O trabalho vai continuar, só mudarei de Casa. Registro minha imensa gratidão e respeito aos servidores desta Casa Legislativa, minha admiração aos colegas Deputados e Deputadas que compõem este Poder Legislativo, desejando sucesso e pedindo a Deus que continue iluminando e abençoando o caminho de todos”, se despediu.

