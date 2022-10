"Rafael Fonteles vai inserir o Piauí na rota dos grandes investimentos", diz Limma

O deputado estadual reeleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Francisco Limma, defendeu que o governador eleito Rafael Fonteles tem a capacidade técnica para inserir o Piauí na rota dos grandes investimentos. Segundo ele, o futuro governador tem a sensibilidade social própria do partido, mas sem esquecer o mercado e a dinâmica da economia. As afirmações foram feitas durante entrevista ao apresentador Douglas Cordeiro da ODIA TV, na tarde desta quarta-feira (12).

"Do ponto de vista ideológico, isso é uma coisa do partido, acho que ele herdou do próprio pai, essa sensibilidade do social, do cuidado com as pessoas mais humildes, mas também de olhar para frente, para o mercado, para uma dinâmica da economia porque precisa também andar ao lado dela", afirmou o deputado.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Para Limma, Rafael Fonteles tem as características necessárias para ser um "grande governador" e, como chefe do Executivo Estadual, poderá trazer investimentos e desenvolvimento para o estado. "Rafael vai dar uma grande contribuição do ponto de vista de gestão e também de inserir o Piauí na rota dos grandes investimentos. A visão dele da economia, do potencial produtivo do estado, do ponto de vista do desenvolvimento, pode somar com essas potencialidades que o nosso estado reúne. Não fiz campanha porque ele é do meu partido, eu tenho convicção de que ele será um grande governador", destacou.

O deputado estadual assegurou ainda que a vitória de Rafael Fonteles com 57% dos votos válidos no primeiro turno das Eleições Gerais deste ano não foi uma surpresa para os seus apoiadores. De acordo com ele, três elementos contribuíram para o resultado do pleito.

"O primeiro é o fato dele ser a novidade, não só na eleição, mas é uma liderança nova no Piauí, que apresenta aspectos novos na gestão, tem experiência e convicções políticas. O segundo é o conjunto, tem um time que organizou, e temos dar o mérito a ele, mas também dar ao ex-governador Wellington Dias que montou tudo isso. O outro é o próprio efeito Lula. A gente sabia que isso também ia somar esforços, como, de fato, somou", avaliou.

Outro fator, foi a capilaridade do apoio a Rafael nos municípios do interior. Segundo Limma, mais de 120 prefeitos declararam apoio ao candidato do PT, o que contribuiu para o resultado esperado pelo partido no Piauí. Além de Rafael Fonteles, a sigla de esquerda elegeu 12 cadeiras para o parlamento estadual, quatro deputados federais e um senador.