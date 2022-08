Regina Sousa confia no programa de rádio e TV para o crescimento de Rafael Fonteles

A governadora Regina Sousa, revelou em entrevista que confia na evolução da candidatura de Rafael Fonteles (PT) a partir do início da propaganda eleitoral de rádio e TV, que começa na próxima sexta (26). Como informou o Portal O Dia a coligação de Fonteles, “A Força do Povo” (MDB/PROS/PSB/PSD/PT/PC do B/PV/SOLIDARIEDADE), terá um tempo de 3 minutos, 50 segundos durante o programa eleitoral na TV.



Regina explicou que Rafael, por ser jovem, não possui um nível de conhecimento alto da população. “A candidatura do Rafael vem em uma crescente, ele é um jovem competente que não era conhecido. Esse processo todo inicial de pré-campanha foi para o início do conhecimento. Agora ele vai ficar muito mais conhecido com a campanha de rádio e TV”, afirmou a Governadora.

Conforme a Resolução do TSE nº 23.610/2019, a propaganda eleitoral será exibida de segunda à sábado, sendo que nas rádios a veiculação será de 7 às 7h25; e de 12 às 12h25. Na TV, o horário é de 13 às 13h25; e de 20h30 ás 20h55

Para Regina a presença do candidato petista no vídeo é algo que deve amplificar sua candidatura. “Pelo menos o pessoal vai ver a cara dele na TV. Ele não teve condições de andar nas comunidades em todo lugar, ele andou nas cidades fazendo aquela apresentação primeira, agora esse mês será exatamente para consolidar”, finalizou.

