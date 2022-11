Regina Sousa defende política de moradia em participação no The Global New Economy

Uma política pública de moradia para pessoas em situação de rua foi um dos temas abordados pela governadora Regina Sousa (PT) nesta quarta-feira (23/11) durante participação no fórum The Global New Economy realizado em Manaus (AM). A chefe do Executivo do Piauí participou de forma on-line.

Regina Sousa comentou também sobre a segurança alimentar de famílias em vulnerabilidade social, a importância do desenvolvimento sustentável e as ações práticas para garantir o desenvolvimento humano. Regina Sousa foi anunciada pelo governador eleito Rafael Fonteles como secretária da Assistência Social de seu futuro governo.

“Não há desenvolvimento humano e econômico sem combate à pobreza e isso também envolve questões ambientais. Além da questão da moradia, que é uma questão que humilha as pessoas, tem gente morando nas ruas, em barracas, de forma precária, bem como a questão da segurança alimentar, que é a produção de alimentos, como o mundo investe nisso que passa, inclusive, pela agricultura familiar”, disse a governadora.

O objetivo do Fórum é debater as bases da Nova Economia Mundial Pós Covid-19, em áreas como: ESG, Sustentabilidade, Economia Verde, Energias Renováveis, Segurança Alimentar, Produção de Alimentos, Produção de Vacinas, além da agenda do Mercado Financeiro.

Participam cerca de 30 países com seus embaixadores, presidentes e diretores de grandes empresas, bancos, fundos de investimentos, representantes de ministérios, além de presidentes de Câmaras de Comércio e de Associações Empresariais. O Fórum também tem como metas mostrar o que os países e as empresas estão fazendo para tornar o mundo mais sustentável e o comprometimento com a diversidade cultural, com os refugiados e com a garantia de acesso à geração de riquezas e oportunidades de crescimento para todos.

