Equipe de transição faz primeira reunião no Karnak e inicia gestão de Rafael Fonteles

A Governadora Regina Sousa (PT) se reuniu na manhã desta quinta-feira (03) com a equipe de coordenação da transição do Governo Estadual par aa gestão de Rafael Fonteles. A ação é o primeiro passo efetivo para o início da gestão do novo governador eleito do Piauí. Participaram do encontro o novo Secretário de Segurança, Chico Lucas, coordenador da transição de Fonteles, o novo Secretário de Planejamento, Washington Bonfim, a atual Secretária de Planejamento, Rejane Tavares e o atual Secretário de Governo, Antônio Neto.



A partir da reunião um documento foi emitido para todas as secretarias da gestão com prazo de oito dias para fornecimento de informações, como revela Antônio Neto. “A transição vai ser tranquila, alinhamos com a Governadora os pontos do governo e o coordenador por parte do Governador eleito, Chico Lucas, também já deu as coordenadas de como o futuro governador quer. Fizemos uma reunião de trabalho rápido e está saindo hoje uma circular para as secretarias apresentarem os relatórios setoriais até o dia 11 de novembro e a comissão irá se instalar no prédio anexo ao Karnak”, afirmou o gestor.

FOTO: Assis Fernades/ O DIA

Para o advogado Chico Lucas, que coordenará a equipe de Rafael Fonteles, a prioridade será a questão financeira e a gestão do corpo de trabalho do governo. “Os governos fazem parte do mesmo plano político, vai ser uma coisa muito tranquila, será muito mais para tomar pé das ações e projetar o trabalho para os próximos anos. Vamos trabalhar mantendo a preocupação com o social e projetar as metas para 2023. Vamos buscar informações estratégicas como sobre a questão orçamentária e a questão de pessoal, mas tudo tranquilo, mudaram as pessoas, mas dentro de uma linha de governo equilibrada”, concluiu.

FOTO: Assis Fernades/ O DIA







Finanças equilibradas mesmo com perda milionária

Em entrevista logo após a reunião, o Secretário de Governo Antônio Neto, que anteriormente geria a Secretaria de Fazenda, fez uma avaliação do quadro econômico do Piauí. Para ele, mesmo com uma drástica queda de receita, o ano será encerrado no “azul”. “A situação econômica do Estado está sob controle, vamos fechar o ano com as contas em dia e pagar fornecedores. Mesmo com todos os problemas vamos fechar o ano com a situação equilibrada. Somente nos últimos três meses, com a questão da redução das alíquotas, perdemos mais de R$ 100 milhões em receita, um baque muito grande no nosso fluxo de caixa”, finalizou Antônio Neto.

