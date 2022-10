Regina Sousa sobre ônibus no 2º turno: “fizemos nossa parte. Prefeitura que faça a dela”

Após assinar decreto concedendo a gratuidade no transporte intermunicipal no segundo turno, a governadora Regina Sousa lavou as mãos quanto à situação do transporte de passageiros em Teresina. Segundo ela, a parte que competia ao Governo foi feita e agora é com a Prefeitura da capital garantir que o eleitor consiga ir e vir sem dificuldades no dia da eleição.



A declaração foi fada na manhã desta quarta-feira (26) durante a revisão do Pré-Enem Seduc – Edição Game. Regina Sousa comentou a situação ao ser questionada sobre que medidas poderão ser tomadas caso os empresários do transporte urbano de Teresina não disponibilizem ônibus suficientes para atender à população, sobretudo depois que o poder público municipal concedeu gratuidade aos passageiros.

De acordo com a governadora, não cabe mais ao Estado discutir o assunto. “É uma questão da Prefeitura, porque não entramos nessa negociação. Fizemos uma negociação intermunicipal e colocamos nosso transporte escolar dentro do município para que a Justiça Eleitoral bote para circular. Nossa parte, fizemos. Agora estamos esperando que a Prefeitura também faça a dela. Ela tem uma frota escolar que pode colocar para rodar e levar as pessoas para o caso de os empresários não quererem carregar o povo”, disse Regina.



Vale lembrar que a partir das 4h do sábado (29) até as 12h da segunda (31), os ônibus que fazem o transporte intermunicipal de passageiros operarão gratuitamente para levar eleitores que votam em outras cidades. Para ter acesso ao benefício, eles devem apresentar o título de eleitor impresso ou e-título para o percurso de ida. E para a volta, é necessário apresentar o comprovante de votação no domicílio eleitoral e o bilhete da primeira viagem mostrando que já utilizou o benefício da gratuidade para ir votar.

Em Teresina, a Prefeitura divulgou ontem (25) que concederá passe livre nos ônibus que compõem o sistema de transporte da capital no domingo (30). O decreto diz que 100% da frota deve circular no dia da eleição, no entanto, o Sindicato dos Empresários (Setut) afirmou que 60 ônibus são suficientes para atender à população.

Governadora comenta desafios na Educação na gestão Rafael Fonteles

A questão salarial dos professores da rede estadual de ensino foi eleita por Regina Sousa como o principal desafio da gestão do governador eleito, Rafael Fonteles. Durante evento da Seduc nesta manhã (26), a governadora evitou dar palpites sobre o perfil de quem deve assumir a pasta da Educação, se um nome técnico ou indicação política, mas disse que quem for gerir a pasta deve se preocupar com o ensino em primeiro lugar.

“O secretário de Educação é da alçada do governador eleito. Não vou dar palpite, eu só quero que seja um bom secretário independente de ser um nome técnico ou político. Tem que se preocupar com a educação”, comentou Regina.

