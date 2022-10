Teresina terá passe livre nos ônibus no dia do segundo turno

A Prefeitura de Teresina decidiu, em reunião realizada na manhã desta terça-feira (25), instituir o passe livre nos ônibus do sistema de transporte coletivo no próximo domingo (20), dia do segundo turno das Eleições Gerais de 2022. Até a manhã de hoje, outras 22 capitais já haviam anunciado a gratuidade para os eleitores.

O procurador Geral do Município, Aurélio Lobão, disse que o decreto que regulamenta o passe livre deverá ser publicado até amanhã (26) e que 100% da frota deverá rodar durante o dia do segundo turno.

"Estamos finalizando o decreto que irá instituir o passe livre e temos a estimativa de colocar no domingo 100% da frota de ônibus funcionando. A prefeitura tinha uma obrigação de colocar 30% da frota, todavia, a prefeitura promovendo essa nova visão do transporte coletivo, buscando a garantia do exercício do direito de voto, estipulou, em parceria com o governo do Estado e vai executar 100% da frota com a ordem de serviço que será emitida pela Strans", garantiu o procurador.



Foto: Divulgação/PMT

Na manhã de hoje, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) já havia se pronunciado sobre a circulação da frota durante o dia da eleição. Segundo o Setut, “os históricos dos anos eleitorais de 2020 e 2022 demonstram que não haveria necessidade superior a 60 ônibus em circulação”.

Em comunicado, o Sindicato afirmou ainda a importância da decisão e reafirmou que "as empresas colocarão a frota de ônibus que a Strans afirmar necessária, contanto seja feito o pagamento para custeio desse serviço".

Segundo Dr. Pessoa, a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado mantiveram diálogo, durante este mês, para garantirem o exercício da democracia e o direito de voto para os eleitores neste segundo turno.



"Eu e a governadora Regina Sousa conversamos e chegamos a conclusão que devemos trabalhar unidos para termos transporte coletivo no dia da eleição no segundo turno. Todos terão o direito desse passe livre e poderão ir votar sem gastar dinheiro do seu salário", frisou o prefeito.





