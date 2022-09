Ronney Lustosa defende Educação como prioridade para o Piauí

O candidato a deputado federal Ronney Lustosa (União Brasil) defendeu a Educação como área que deve ser prioridade. Ele prega a ampliação do debate em torno da Educação pelo líderes políticos do estado e que um eventual mandato na Câmara Federal terá foco na área.

“Por isso que eu quero trabalhar muito por investimentos nas escolas, não só da capital, mas também dos municípios, de modo que nossos alunos tenham acesso ao ensino de qualidade onde quer que estejam; a tecnologia, sem dúvidas, será uma aliada nesse processo”, disse o candidato.

Foto: Divulgação / Ascom

Ronney Lustosa fez uma defesa também do empreendedorismo. O candidato afirma que o piauiense é corajoso, criativo e inovador, especialmente as mulheres. Além disso, também pretende levar a experiência da sua atuação como secretário de esportes e como vereador, autor da Lei do Bolsa-Atleta, para a sua atuação na Câmara e fortalecer o esporte e a inclusão social no Estado

“Estou confiante que como deputado federal poderei estabelecer um diálogo rico e produtivo com o restante da bancada piauiense no Congresso, ouvindo as pessoas, os gestores, apresentando propostas viáveis e trabalhando para o fortalecimento destas e outras áreas importantes para o desenvolvimento social no Piauí”, finalizou.

