Sílvio Mendes acena para Lula e Bolsonaro: “Os dois querem o melhor para o Brasil”

Há 25 dias da eleição, o candidato do União Brasil ao governo do Piauí, Sílvio Mendes, deu início nesta quarta-feira (07/09) a uma intensificação na estratégia de se afastar imagem de proximidade com Jair Bolsonaro e manter neutralidade na disputa para presidência da República.

A campanha de Sílvio Mendes usou a propaganda eleitoral deste 7 de setembro, data que marca o bicentenário da Independência, para apresentar o candidato como contrário a polarização, mas aberto ao diálogo com quem vencer a eleição presidencial.

Sílvio Mendes acenou para o eleitorado de Lula e Bolsonaro ao afirmar que os dois lados querem o bem para o Brasil. “Estamos vivendo um período de polarização política. Dois lado que querem o melhor para o Brasil, mas não se entendem, não conseguem mais conversar e isso não é bom para ninguém”, disse.

“Quero reforçar meu compromisso com você. Quem quer que seja eleito presidente do Brasil, seja Simone ou Soraia, seja Ciro, Bolsonaro ou seja Lula, nós vamos sentar para resolver os problemas do Piauí. Assim que fizemos quando fui prefeito de Teresina”, completou.

