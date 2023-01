Salários atrasados da Fepiserh devem ser pagos na próxima semana, diz Secretário

O Secretário de Estado da Saúde, Antônio Luiz Soares, confirmou que o Governo iniciará na próxima semana o pagamento de salários atrasados de servidores que pertenciam à extinta Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh). Com o fim do órgão no início de janeiros os trabalhadores acumulam atrasos nos pagamentos dos meses de Novembro e Dezembro de 2022 além do 13º salário.

O gestor, que esteve na região de Picos no início do final de semana, anunciou que a Secretaria de Saúde fará uma avaliação da dívida da extinta fundação para quitar o mais rápido possível os atrasos salariais. “Novembro e dezembro vamos pagar o mais rápido possível. A folha de pagamento de janeiro já iremos pagar na semana que vem para pessoas físicas e jurídicas”, afirmou o Secretário Antonio Luiz.

A extinção da FEPISERH foi um dos primeiros atos da gestão de Rafael Fonteles, e foi publicada já no dia 03 de janeiro. A mudança estava prevista no novo organograma da administração estadual e determinou ainda a criação de uma comissão especial transitória com as atribuições para conduzir todos os atos necessários à baixa do registro da fundação junto aos órgãos.

