Severo Eulálio vê com dificuldade formação de chapa de consenso na Alepi

O deputado estadual Severo Eulálio, candidato do MDB na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, disse nesta quarta-feira (09/11) em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que observa muita dificuldade na possibilidade da base governista apresentar uma chapa de consenso que reúna emedebistas e petistas para a eleição da Casa legislativa.

“Ele está no direito de ser candidato. Se a eleição fosse amanhã não existiria essa possibilidade. O deputado Franzé está firme, assim como também estamos firmes. A eleição vai ser dia 1º de fevereiro, daqui para lá são praticamente três meses e vai ter muita conversa para tentar chegar ao consenso. Não é fácil. O momento agora é de buscar apoio”, disse.

Severo Eulálio comemorou a indicação de seu nome e apontou a união do MDB na disputa. O deputado revelou que conversa com deputados do bloco de oposição e também com parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que apresentou Franzé Silva como candidato, e com o deputado Evaldo Gomes (Solidariedade).

“Vamos agora aprofundar as conversas que já vinham acontecendo. Com a consolidação do nossos nome dentro do partido, vamos partir para conversar com todos outros deputados que irão compor a Assembleia Legislativa, inclusive deputados do PT, assim como o Franzé conversa com deputados do MDB”, declarou.

Ele defendeu que o governador eleito Rafael Fonteles mantenha neutralidade na eleição do parlamento, mas descartou que a disputa possa deixar fissuras na base governista na Alepi. “Fazemos parte da mesma base, votamos no governador Rafael Fonteles. O governador está se mantendo neutro na disputa. Não tem predileção pelo meu nome nem pelo nome do deputado Franzé”, afirmou.

O MDB chegou ao consenso do nome de Severo depois que João Madison e Georgiano Neto se retiraram da disputa. A sigla soma nove votos na Alepi. Por outro lado, o PT anunciou Franzé Silva como candidato. Os petistas formam uma bancada com 12 votos.

