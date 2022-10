Sílvio Mendes anuncia apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno

Silvio Mendes agora é Bolsonaro. O ex-prefeito da capital anunciou na manhã desta quinta (06) apoio ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, no segundo turno da eleição geral. Candidato derrotado na corrida estadual, Silvio adere a campanha de Bolsonaro após se negar durante todo o primeiro turno a apoiar qualquer candidato à presidência. Além do ex-gestor o candidato derrotado ao senado, Joel Rodrigues, e os partidos da coligação de oposição também aderiram a candidatura de Bolsonaro.



A adesão de Silvio Mendes busca reduzir a expressiva diferença de votos entre Lula e Bolsonaro no Piauí. Com 74,25% dos votos, Lula conseguiu obter 1,5 milhão de votos no estado, contra 406 mil votos do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) . A diferença entre os dois candidatos consolida o estado como uma importante base eleitoral do PT na disputa pela presidência, já que, dos 6, 1 milhões de votos de diferença entre Lula e Bolsonaro em todo o Brasil, 1,1 milhão veio do Piauí, o que representa 17,9%.

Matéria em atualização, aguarde mais informações.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Silvio comunicou a decisão e revelou que ela partiu de uma união do grupo político dele. “Um novo momento político, agora com um olhar nacional, é uma nova eleição e naturalmente se ouve todos os partidos que nos apoiaram. Nesse momento quero anunciar para vocês que nós decidimos apoiar o presidente da República Jair Bolsonaro junto com o Joel e todo o nosso grupo político”, destacou.



Silvio destacou que, mesmo Lula tendo ampla maioria no Piauí, ele terá coragem de apoiar Bolsonaro. “Reconheço que o Lula foi determinante na eleição do Piauí, mas nunca fui omisso e comunico aos piauienses essa decisão. Peço a cada piauiense, que quiser um Brasil com outra opção, olhando para o futuro, por convicção, pesando prós e contra, para apoiar Jair Bolsonaro”, finalizou Silvio Mendes.

Diferença em Teresina

A adesão de Silvio a Jair Bolsonaro pode influenciar diretamente no maior colégio eleitoral do Piauí, a capital. Em Teresina o petista venceu o Presidente da República por uma diferença de 162 mil votos , quase 15% de toda a diferença do Piauí. Lula teve 301 mil votos em Teresina enquanto Bolsonaro conseguiu o apoio de 138 mil eleitores.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no