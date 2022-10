Sílvio Mendes diz estar feliz após disputa do governo e acredita em vitória de Bolsonaro

Após derrota no 1º turno na disputa pelo governo do Estado, Sílvio Mendes (União Brasil) voltou a comparecer a eventos públicos durante essa semana. O ex-candidato compareceu a posse de Joel Rodrigues, que concorreu ao senado em sua chapa, na presidência do diretório estadual do Progressistas.

“Me ofereci para cuidar do Piauí, que tem um governo ruim. Percorremos o estado inteiro conhecendo seus problemas. Nos propusemos como uma opção para resolver os problemas. Mas a maioria não pensou assim. Estou cuidando da minha vida, estou muito feliz. Voltei ao convívio da família, dos amigos. Isso está me fazendo muito bem”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Sílvio Mendes defendeu que a oposição na Alepi formada pelo Progressistas e Republicanos deve acompanhar as ações do futuro governo de Rafael Fonteles (PT) para cumprir a função designada pelas urnas. Sobre Joel Rodrigues no comando do Progressistas, ele afirmou que o partido está bem entregue e elencou qualidade do ex-prefeito de Floriano.

Sílvio comentou ainda a eleição para presidente e reforçou voto no atual presidente. Para ele, a reeleição de Bolsonaro representa alternância de poder. “Equilibra as forças políticas do país. O poder absoluto é muito ruim. É preciso que se divida o poder. É a minha torcida”, declarou Sílvio Mendes.

