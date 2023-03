Silvio Mendes diz que convite do PSDB “não é relevante no momento” e aguarda definição

O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, comentou na manhã desta segunda (6) o convite oficializado pelo PSDB para que ele retorne à sigla. Recentemente o líder dos tucanos na capital, vereador Edson Melo , confirmou o aceno para o ex-prefeito da capital. Silvio iria para o PSDB para possivelmente disputar a Prefeitura em 2024.



Mendes salientou que no momento a filiação não seria tão relevante. “Claro que fiquei satisfeito, o Edson faz política partidária a muito tempo, é uma relação de amizade e claro que fico satisfeito com o convite. Qual decisão será essa, confesso a você que não tive tempo de pensar nisso, tenho outras atividades, isso não é relevante. No momento certo tomaremos uma decisão”, afirmou.

FOTO: Tarcio Cruz /O DIA

O ex-prefeito ainda elencou os fatores que poderão confirmar a sua candidatura. “A vontade popular não é uma condição única, primeiro a população tem que dar um indicativo. Segundo eu pensar, olhar pra mim, do que eu sou capaz. A política partidária tem sido cada vez mais surpreendente pelo quanto se gasta, por exemplo um deputado federal eleito gastando R$ 40 milhões, é muito esquisito. Nunca fiz e nunca farei. É preciso que os princípios, ética, honra sejam respeitados”, afirmou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no