Teto de escola desaba em Jatobá do Piauí e assusta pais e alunos

O teto da Escola Municipal Américo Melo Castelo Branco, no município de Jatobá do Piauí, desabou na tarde da última quarta (19). O acidente assustou pais e alunos da unidade educacional que fica localizado na fazenda Abilherinha, na zona rural do município. De acordo com a Prefeitura nenhuma criança da escola ficou ferida, apesar do desabamento ter ocorrido no horário em que os alunos estariam na escola. Um curso de formação para os professores na sede do município teria evitado a tragédia com o desabamento.



A escola municipal atende cerca de 70 alunos do ensino infantil nos turnos da manhã e tarde. O estabelecimento de ensino possui seis salas e recebe crianças que residem próximo à fazenda.

FOTO: Redes Sociais

Em nota a Prefeitura de Jatobá do Piauí explicou que o prédio onde a escola funciona é antigo e confirmou que um projeto de transferência dos alunos está sendo discutido com os pais. Veja a nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Jatobá do Piauí, em nome do Prefeito Hilton Gomes informa que já acionou o setor de engenharia para uma vistoria na escola Américo Melo que funciona na fazenda Abilherinha, zona rural do município, a fim de verificar o acidente com o teto da sala que acabou desabando nesta quarta-feira.

A unidade escolar funciona há bastante tempo na fazenda centenária em um prédio antigo. A atual gestão tem o projeto de nucleação na escola Oscar Gil, da Comunidade Santa Alice, no entanto após reunião com os pais o tema foi adiado. Por este motivo, o prefeito está acionando também os pais de alunos para uma reunião nesta quinta-feira, 20 de abril, logo após a vistoria do engenheiro para tratar do assunto.

Informamos ainda que o Prefeito Hilton Gomes já possui o projeto para construção de uma Creche na Comunidade Jatobazinho para atender a região e vem tentando viabilizar recurso para realização da obra.

Ao tempo que lamentamos o ocorrido e agradecemos a Deus por ninguém ter se ferido, pois no momento do sinistro a escola estava sem aula.

