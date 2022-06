Themístocles comenta rompimento de Jeová e diz que Wellington “está tranquilo”

O Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), comentou a adesão de Jeová Alencar a pré-candidatura de Joel Rodrigues (Progressistas) para o senado. Na última segunda Jeová oficializou o apoio ao candidato da oposição , findando qualquer hipótese de caminhar ao lado de Rafael Fonteles, pré-candidato ao governo, e o próprio Themístocles que será candidato a vice na chapa governista.



De forma sintética, o deputado confirmou que a adesão de Jeová ao bloco de oposição não prejudicará os rumos de Wellington Dias. “O Wellington Dias está tranquilo sem nenhum problema. Com certeza não altera os planos do partido na disputa”, disse.

O anuncio de Alencar é o segundo golpe em Themístocles somente este ano, eleito no MDB para a Câmara, Jeová rompeu com o seu próprio partido e abandonou o MDB para se filiar ao Republicanos do prefeito Dr. Pessoa.

FOTO: Jailson Soares/ODIA

