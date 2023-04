TJ define lista tríplice nesta segunda (03) para cargo de novo desembargador do Piauí

O pleno do Tribunal de Justiça do Piauí vota nesta segunda (03) a lista com os três advogados que poderão assumir o cargo de novo desembargador da corte pelo critério do quinto constitucional. Seis nomes estão na briga, Agrimar Rodrigues, Fábio Viana, Aurélio Lobão, Einstein Sepúlveda, Wildson Oliveira e Álvaro Mota.



As escolhas foram anunciadas na última quinta pelo conselho pleno da OAB Piauí . De acordo com o rito, o pleno do Tribunal de Justiça definirá a lista tríplice, como método Constitucional, que será encaminhada ao Governador do Estado que então escolherá o nome do novo desembargador. A expectativa é que o nome seja anunciado somente após o Governador Rafael Fonteles regressar de agenda que cumpre na Europa .

O Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Hilo de Almeida Sousa, valorizou os perfis dos advogados ao receber os seis concorrentes. “Todos os que passaram por aqui e os que estão deixaram um grande legado à justiça. Certamente todos vocês estão aptos a representar a OAB neste Poder Judiciário”, disse o presidente.

Nos bastidores o nome do ex-Procurador Geral de Teresina, Aurélio Lobão, é apontado como o favorito pela forte ligação com o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros. Lobão deixou o comando da Procuradoria da capital em janeiro justamente para disputar a vaga.



FOTO: Ascom TJ-PI

