Aurélio Lobão deixará PGM para concorrer vaga de desembargador

O procurador-geral do município de Teresina, Aurélio Lobão, deixará a pasta para concorrer ao Quinto Constitucional da Advocacia para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI). A desincompatibilização foi confirmada pelo procurador nesta segunda-feira (9).

“É um projeto que precisamos nos desincompatibilizar. Vamos colocar nosso nome para apreciação do Poder Judiciário, da Advocacia, para que possamos estar apto para ocupar esse espaço que vamos concorrer e pertence ao quinto da advocacia”, disse Aurélio Lobão em solenidade no Palácio da Cidade.

O prefeito Dr. Pessoa (Republicanos), ao ser questionado sobre a saída de Lobão da procuradoria, . O gestor disse que a escolha foi realizada pelos próprios procuradores.

“O substituto quem vai escolher são eles mesmos, os procuradores daqui. Eles são muito capacitados. O vice é uma pessoa altamente capacitada, portanto, não haver descontinuidade’, afirmou Dr. Pessoa.

Nesta segunda, foi assinada a implantação da Câmara Administrativa de Prevenção e Solução de Conflitos do município e na ocasião o prefeito nomeou novos procuradores do município aprovados no concurso de 2019.

