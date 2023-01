Toninho de Caridade (PSD) toma posse como presidente da APPM

O prefeito do município de Caridade do Piauí, Toninho de Caridade (PSD), tomou posse como novo presidente da Associação Piauiense dos Municípios (APPM) para o biênio 2023/2024 na tarde desta terça-feira (03). Ele foi o candidato que representou a base do governador eleitor Rafael Fonteles.



Em seu discurso, Toninho destacou a descentralização dos trabalhos da APPM para municípios do interior e fortalecimento de regionais.

Além dos prefeitos, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entre outras autoridades, foram convidados para participar do evento.

Foto: Otávio Neto/ODIA

O governador Rafael Fonteles (PT) disse que um dos objetivos é aproximar o governo das prefeituras para melhorar a educação básica e a saúde.

“É importante essa articulação com os municípios notadamente na área da saúde e da educação. É fundamental o trabalho em conjunto para essas duas áreas além da assistência social. Então, a nossa proximidade como a APPM será muito forte. O nosso objetivo é nos aproximar dos prefeitos e das prefeituras, juntamente nossa equipe de secretários, para que nossa política funcione melhor no cofinanciamento e convênios para melhorar a educação básica e a atenção primaria na saúde”, disse.

O prefeito de Cocal, Nonatinho do Sindicato (PT), que integra a chapa que será empossada, destacou os desafios que serão enfrentados pela gestão em prol do municipalismo.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela a oportunidade de participar da chapa e parabenizar o Toninho de Caridade. Ele que na gestão passada não teve êxito, mas fez um trabalho importante que agradou os prefeitos do Piauí e hoje conseguiu ser eleito presidente. Ou seja, estamos aí com um desafio que não tenho dúvidas que será uma grande luta em prol do municipalismo com o objetivo de fortalecer as cidades”.

A eleição foi realizada no dia 12 de dezembro, quando o prefeito Toninho de Caridade (PSD) foi eleito com 140 votos contra 64 do então presidente Paulo César, prefeito de Francinópolis.

