Toninho de Caridade é eleito presidente da APPM

O prefeito do município de Caridade do Piauí, Toninho de Caridade (PSD), foi eleito presidente da Associação Piauiense dos Municípios (APPM) em eleição realizada nesta segunda-feira (12/12). Ele obteve 104 votos contra 64 do atual presente Paulo César, prefeito de Francinópolis.

Toninho foi o candidato que representou a base do governador eleito Rafael Fonteles depois de uma articulação para criar unanimidade na chapa. Por outro lado, Paulo César foi apoiado por prefeitos do Progressistas e aliados do ministro Ciro Nogueira.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“É um momento de gratidão é um sentimento de muito trabalho a fazer pelo municipalismo piauiense. Agradeço a todos os colega que confiaram na nossa chapa e nos deram essa maioria expressiva. Isso nos dá mais confiança e mais trabalho pela frente”, disse o presidente eleito.

Toninho de Caridade fez referência ao apoio de Rafael Fonteles e aos deputados que se envolveram na disputa. “Fazemos parte da base do governo e toda eleição a gente vai com a base que a gente tem. Com certeza foi positiva a participação de todos que nos deram apoio”, afirmou.

Como prioridade de sua gestão, ele destacou a descentralização dos trabalhos da APPM para municípios do interior e fortalecimento de regionais.

