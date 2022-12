Toninho de Caridade registra chapa para disputa da APPM

O prefeito do município de Caridade do Piauí, Toninho de Caridade (PSD), registrou nesta sexta-feira (02/11) chapa para a disputa da presidência da Associação Piauiense de Municípios (APPM). Essa é a primeira chapa registrada para concorrer e foi denominada de “APPM Para Todos”.

Toninho de Caridade estava acompanhado de outros membros da chapa como o prefeito de Aroazes, Manoel Portela Neto, que é o secretário geral, e dos prefeitos de São José do Piauí, Admaelton Bezerra, e de Cocal, Nonatinho do Sindicato. Ao todo, a chapa tem 16 membros.

Toninho de Caridade concorreu na eleição de 2020 e foi derrotado por uma diferença de 12 votos. Nesta eleição, Toninho ganhou o direito de ser o candidato que representa a base do governador eleito Rafael Fonteles (PT), que atuou para criar consenso entre os gestores municipais governistas.

Em recente entrevista ao O Dia, Toninho comentou que buscava o entendimento com prefeitos do Progressistas, que apoiam o atual presidente, Paulo César, que deve buscar a reeleição. Uma de suas pautas é o bom transito da entidade com o Governo do Estado.

“O governador eleito é um entusiasta do municipalismo e tem boa vontade de solucionar alguns gargalos que existem em parcerias do Governo do Estado com as prefeituras. O governador aconselhou pela união, que ficaria mais fácil de ele dar sua contribuição. Queremos tratar a APPM como um órgão pacificador e com bom trânsito com o governo”, disse.

