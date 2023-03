Servidor do TRT, Marcelo Nolleto é cedido ao Governo do Piauí por tempo indeterminado

Analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o secretário de Governo do Piauí, Marcelo Nolleto, foi cedido por tempo indeterminado ao Poder Executivo Estadual após ato protocolar do presidente do TRT, desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha. Nolleto é um dos principais aliados do governador Rafael Fonteles e tem coordenado o caminho político do grupo aliado ao Palácio de Karnak.



Cessão de Marcelo Nolleto ao Poder Executivo foi prorrogada por tempo indeterminado - Foto: Divulgação/Ccom

Graduado em Direito, Marcelo Nolleto é analista judiciário do TRT da 22ª Região e foi indicação pessoal de Rafael para o cargo. De acordo com o ato publicado na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial da União, a cessão dele ao Executivo tem efeito a contar a partir do dia 30 de setembro de 2022.

Nolleto foi anunciado secretário de Governo na gestão de Rafael Fonteles no dia 05 de novembro, tendo sido o primeiro nome confirmado pelo então governador eleito. A prorrogação de sua cessão ao Poder Executivo é um ato normativo protocolar.

