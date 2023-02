Vereador Deolindo rebate Antônio José Lira: “O bloco dos independentes se mantém”

O vereador Deolindo Moura (PT) rebateu as declarações do líder de Governo na Câmara, Antônio José Lira (Republicanos), que confirmou uma reorganização na base governista de Dr. Pessoa . Lira cobrou uma dedicação maior dos parlamentares que indicam cargos na gestão e que hoje não atuam em defesa de Dr. Pessoa.



De forma enfática Deolindo revelou que o grupo de vereadores independentes, apelidado de G8, continuará atuando com pautas indiferentes ao palácio da cidade. “Vamos dar o apoio administrativo aquilo que é importante para a população, bem como assegurando que essas bandeiras caras ao partido, como a questão do transporte coletivo, a questão da saúde, estejam preservadas na Câmara. Não podemos fugir a essas questões. O bloco dos independentes se mantém se mantém forte e certamente estará se posicionando”, afirmou.

Deolindo ainda comentou a possível nova formatação da base. “Vemos de forma muito natural, como líder da bancada do Prefeito ele tem todo direito e deve buscar essa reorganização da base. Porém os vereadores tem a sua independência para decidirem se ficaram na base ou na oposição ao governo. Vejo isso como algo natural e cada vereador estará se posicionando perante esse chamamento do líder do Prefeito”, finalizou.

FOTO: Tarcio Cruz





