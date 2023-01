Vereador Ismael Silva aciona Ministério Público sobre denúncias de Robert Rios

Diante das denúncias realizadas pelo vice-prefeito Robert Rios acerca da gestão de Dr. Pessoa e seus familiares, o vereador Ismael Silva (PSD) afirmou, por meio das redes sociais, que acionou o Ministério Público do Piauí (MPPI) a fim de que o vice-prefeito apresente esclarecimentos ao órgão.

“Acionei o MPPI para que convoque de forma urgente o vice-prefeito Robert Rios para apresentar esclarecimentos acerca das graves denúncias relatadas por ele, de supostos atos ilegais praticados na gestão do prefeito Dr. Pessoa”, disse o vereador no Twitter.

Sobre o assunto, o Portal O Dia entrou em contato com Robert Rios que afirmou já ter encaminhado sua representação a todos os órgãos, inclusive à Câmara Municipal de Teresina. O vice-prefeito ressaltou ainda que deseja que tudo seja “bem apurado”.



(Foto: Arquivo O DIA)

Entenda

O Vice-Prefeito de Teresina, Robert Rios, anunciou nesta quarta-feira (25) o afastamento da gestão de Dr. Pessoa. Em entrevista ao Portal O Dia, Robert critica a gestão do atual chefe do executivo municipal ao afirmar que discorda de atitudes praticadas por parentes de Dr. Pessoa. Ele não mencionou quem seriam esses familiares, porém disse que "todos os parentes estão lá" e que "se há algum que não esteja, ele desconhece".

“Estou me afastando da gestão de Dr. pessoa por não concordar com ele. É um homem de bem, mas infelizmente tem muitos amigos e parentes que estão conduzindo a Prefeitura para um lugar que não concordo. E quem não está bem acomodado deve se retirar, então eu me retiro", disse Robert Rios.

