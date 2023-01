Vereador Ismael Silva defende PSD na oposição a Dr. Pessoa em 2024

Após declarações do deputado estadual Georgiano Neto, de que o Partido Social Democrático (PSD) não mais indica cargos na gestão de Dr. Pessoa , o vereador Ismael Silva (PSD) defendeu que a sigla esteja na oposição ao Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, em 2024.



O PSD teve candidatura própria nos últimos dois pleitos, em 2016 o próprio Dr. Pessoa foi candidato ao palácio da cidade pela legenda, já em 2020 a deputada estadual Simone Pereira disputou a eleição municipal. No segundo turno o partido apoiou Dr. Pessoa. Apesar de estar ao lado do gestor o PSD perdeu as indicações que possuía na gestão e ficou próximo do desembarque do Governo.

Ismael foi incisivo quanto a posição do partido e ressaltou o apoio a um caminho contrário a Dr. Pessoa. “Sim, a oposição é o melhor caminho para o PSD, é o melhor caminho para todo o nosso partido. Deixo isso muito a critério de quem está a frente do diretório. Nosso posicionamento sempre foi independente e a gente acaba mais ouvindo que falando neste momento. Temos vários nomes que podem ser colocados para disputar o Palácio da Cidade e vamos aguardar essa definição”, disse o vereador.

Ismael valorizou ainda a capilaridade do PSD nos municípios, hoje a legenda possui mais de 50 prefeitos filiados no Piauí. “Nunca fui muito de participar das discussões do diretório do PSD, no entanto estou filiado ao partido e estou candidato a reeleição em 2024. O PSD é um partido grande com forte capilaridade nos municípios e com potencial para disputar os cargos aqui na capital. Vou ouvir ainda a opinião dos deputados e do diretório para saber a estratégia para 2024”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no