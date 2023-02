Vereadores apresentam novo documento a Dr. Pessoa para tentar solucionar no Transporte

Um grupo de vereadores da capital se reuniu no final da manha desta terça (14) com o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e apresentaram um documento com proposições para tentar solucionar a crise no transporte coletivo da capital. Na minuta os parlamentares recomendam uma elevação no número de veículos que circulam por Teresina além de requisitarem que o acordo com Setut seja cumprido pela gestão.



De acordo com a proposição os parlamentares querem um aumento da frota nos horários de pico de 220 para 300 veículos, já no horário entre os picos a solicitação é que pelo menos de 150 ônibus circulem. O objetivo é um alívio imediato nos problemas de superlotação e maior oferta de carros.

Na última segunda o Prefeito de Teresina prometeu resolver em três meses a crise no transporte coletivo de Teresina.

O Presidente da Câmara, Enzo Samuel, comentou a proposição e lamentou a situação enfrentada pela população. “Essas medidas se tratam de uma resolutividade imediata do problema, tipo, depois do carnaval. As medidas de médio e longo prazo ficam para depois. Existe um contrato vigente, são as regras do jogo neste momento. A população não quer saber se vai romper contrato, se vai fazer um emergência, municipalizar, ela quer uma solução de imediato”, afirmou o parlamentar.



Cético quanto a proposta, o vereador Dudu, que não participou da entrega do documento, discordou dos colegas vereadores. “Qualquer mudança com esse time que está aí não é mudança, é jogar dinheiro no ralo. Não acredito que colocando 6,10,100 milhões a mais resolva. Se for proposta de quem quer que seja para manter esse acordo com essas empresas aí não vai resolver. Só resolve rescindindo esse contrato, abrindo um emergencial e fazendo uma nova licitação”, finalizou.

