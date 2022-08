Video: Dr. Pessoa se irrita e atira objeto contra secretários durante solenidade

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, demonstrou irritação com o secretariado durante a inauguração do viaduto Firmino Filho, no último sábado (27). O gestor atirou o boné contra a equipe de secretários e assessores que acompanhavam o seu pronunciamento. Durante a fala, seguida por muitos protestos de servidores públicos municipais, por várias vezes o chefe do executivo repetiu que quem comanda a prefeitura é ele e cobrou empenho do primeiro escalão do governo.



No vídeo, que é possível acompanhar abaixo, Dr. Pessoa retira o boné que está utilizando e atira na direção dos secretários que acompanham a sua fala. O objeto atinge o Secretário de Esportes e Lazer do município, Renato Berger, que rapidamente recolhe o boné e devolve ao Prefeito. Por pouco a ação de Dr. Pessoa não atingiu a filha do ex-prefeito Firmino Filho, Cristina Soares, que fazia parte do dispositivo de honra do cerimonial. É possível ver no vídeo alguns secretários se assustando com a ação de Dr. Pessoa. Confira.

O Ato ocorreu durante a inauguração do viaduto Firmino Filho, na noite do último sábado (27), a via interligará as avenidas Henry Wall de Carvalho e Barão de Gurgueia, na zona Sul de Teresina. A obra, iniciada há quatro anos, teve investimentos no valor de R$ 25 milhões, sendo R$ 4.915.374 com recursos do FGTS.

Inicialmente, a entrega do elevado estava prevista para 2019. Porém, a Prefeitura de Teresina não conseguiu cumprir o prazo e a obra foi paralisada em 2020. Com o início da gestão de Dr. Pessoa à frente da PMT, a construção continuou paralisada e foi motivo de diversas denúncias feitas pela população que precisava trafegar todos os dias pelo local.



A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Teresina foi procurada para prestar esclarecimentos sobre a ação de Dr. Pessoa, porém não retornou as mensagens enviadas. O Portal O Dia continua a disposição para os devidos esclarecimentos.

