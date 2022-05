Viaduto da Tabuleta receberá nome de Firmino Filho

Mesmo sem conclusão, o viaduto da Tabuleta, na Zona Sul de Teresina, vai receber o nome do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. O projeto de lei, de autoria do vereador Paulo Lopes, foi aprovado por unanimidade em sessão plenária nesta quarta-feira (18).



Foto: Assis Fernandes/ODIA

“Essa homenagem é singela, porém justíssima a esse homem que dedicou sua vida a Teresina”, escreveu o vereador nas redes sociais.

No final do mês passado, populares denunciaram ao Portal O Dia.com lentidão e demora nas obras do viaduto. O local não havia recebido intervenção na estrutura e trabalhadores colocaram apenas tapumes e isolaram a área.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

A obra está orçada em quase 5 milhões de reais e, segundo a prefeitura, a previsão de conclusão é para o dia 16 de agosto deste ano, data em que se comemora o aniversário da cidade. A construção do viaduto é com recursos da Caixa Econômica, e também com recursos da Prefeitura de Teresina, através da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD Sul).

