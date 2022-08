Viviane Moura, candidata a deputada federal, é internada em UTI após sofrer AVC

Candidata a deputada federal Viviane Moura (Solidariedade) foi internada nesse domingo (14) em um hospital particular de Teresina. Viviane sofreu um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) após crise convulsiva, e está em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Foto: Arquivo ODIA

Segundo o boletim médico, assinado pelos médicos Dr. Avelar Alves e Dr. Igor Denizarde Bacelar Marques, Viviane Moura deu entrada no hospital no domingo (14) e apresenta melhora do quadro neurológico, consciente, com respiração espontânea e sem necessidade de cirurgias.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (15) pela assessoria de imprensa da candidata .

Viviane Moura foi submetida a uma cirurgia após ser diagnosticada com endometriose, na última segunda-feira (08). A ex-superintendente de Parcerias e Concessões recebeu alta na quarta (10), e estava repousando em casa.

Ela foi superintendente de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, e é pré-candidata a deputada federal pelo Solidariedade. As atividades de campanha, segundo a assessoria, seguem normalmente, realizadas por lideranças comunitárias, políticas e representantes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no