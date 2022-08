Pré-candidata Viviane Moura é diagnosticada com endometriose e fará cirurgia

A ex-superintendente estadual de Parcerias e Concessões e pré-candidata a deputada federal, Viviane Moura (Solidariedade), foi diagnosticada com endometriose e passará por cirurgia nos próximos dias. Viviane seguirá com atividades de campanha de forma remota.



Viviane relatou ter sangramentos e fortes dores durante os 40 dias de pré-campanha, e foi orientada a realizar o procedimento cirúrgico.

"Eu escolhi, a partir do momento que decidi entrar nessa jornada política, que ia trabalhar com transparência, de forma clara com o nosso povo", disse Viviane ao programa Bom Dia Meio Norte.

Foto: Divulgação/Ascom

"A campanha segue ativa. Será um momento de interagir pelas nossas redes, trazendo o diálogo com nosso povo", completou.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 180 milhões de mulheres enfrenta a endometriose, sendo 7 milhões apenas no Brasil. A doença ocorre quando o endométrio — tecido que reveste a parede interna do útero e descama durante a menstruação — é levado para outros órgãos do corpo.





