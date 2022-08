Viviane Moura apresenta melhoras após ter sofrido AVC em Teresina

A candidata Viviane Moura (Solidariedade) está consciente, lúcida e os recentes exames mostram ausência de sinal de novos sangramentos. É o que informa o último boletim médico divulgado nesta terça-feira (16) por Ludmila Moura, irmã de Viviane, que tem acesso à irmã no Hospital durante as visitas e está em contato com os médicos.

O hematoma criado pelo AVC também está regredindo. Ludmila Moura informa ainda que a irmã já se alimenta sozinha e também que já conseguiu se comunicar por meio de palavras com os filhos.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)



“Agradecemos as orações e o apoio de todos, colaboradores e amigos, e acreditamos que logo ela estará de volta ao nosso meio para dar seguimento à sua campanha, sempre pensando no melhor para o Piauí”, disse Ludmila Moura. O Boletim assinado pelo médico Avelar Alves da Silva, atesta que o quadro clínico de Viviane Moura continua evoluindo positivamente, com a paciente estando consciente, orientada, sem convulsões, atendendo a comandos e em recuperação da motricidade.

A respiração continua espontânea, sem aparelhos ou necessidade de oxigênio. A conduta terapêutica segue conservadora. A assessoria da candidata a deputada federal reforça que as informações sobre o quadro clínico da candidata somente serão repassadas por meio da família e/ou assessoria de campanha, e serão baseadas nos boletins médicos expedidos pelo hospital.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no