Washington Bonfim diz que foi procurado por Sílvio Mendes antes de filiação ao PSB

O professor Washington Bonfim, ex-secretário de Planejamento de Teresina, revelou que foi procurado pelo pré-candidato a governador do Piauí, Sílvio Mendes (União Brasil), depois que se aproximou da base governista. Washington chegou a lançar pré-candidatura ao governo do estado, mas abandonou a disputa depois da federação entre PSDB/Cidadania decidir declarar apoio a Sílvio Mendes.

Ele comentou que foi procurado por interlocutores de Sílvio Mendes em uma tentativa de um diálogo proposto pelo principal grupo de oposição. Porém, a conversa não avançou por conta de manifestações que Bonfim considerou ataques sofridos de pessoas ligadas a Sílvio Mendes.

“Na segunda-feira passada houve um contato de uma pessoa. Esse contato foi reiterado na terça, mas em função de uma agressão despropositada de uma pessoa muito próxima a ele, Sílvio Mendes, fiz questão de encerrar qualquer tipo de conversa. Passei lá 20 anos. Sei como as coisas acontecem e com as coisas são feitas”, disse.

Washington Bonfim não poupou críticas ao PSDB pela articulação realizada por líderes do partido para inviabilizar sua candidatura e levar a sigla para o palanque do União Brasil. Para ele, em uma das eleições mais importantes, o PSDB desistiu de concorrer no Piauí.

Apoio a Rafael

Bonfim se filiou ao PSB nesta segunda-feira (09/05) e declarou apoio à pré-candidatura de Rafael Fonteles (PT). Ele justificou que a candidatura petista representa a defesa da democracia e deixou a entender que Sílvio Mendes é o principal palanque de Bolsonaro no Piauí.

“O Rafael está nesse campo democrático. O Dr. Sílvio, infelizmente, nem sei exatamente em que campo ele está, mas pela configuração de partidos e pela atitude dele na pandemia, anticiência, muitas vezes confrontando as medidas da prefeitura, se colocou em campo que, por mais respeito que tenho a ele, não tenho condições de seguir“, comentou.

